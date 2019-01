PSF de Andirá abre as portas em pleno domingo

E novo médico atende dezenas de moradores

Cerca de 50 consultas foram realizadas neste domingo, dia 27, no Posto de Saúde da Vila Industrial, em Andirá. Os pacientes, moradores da comunidade, estiveram desde muito cedo na unidade sendo atendidos pela equipe e pelo novo médico, Fernando Fernandes, formado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), e que agora integra a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, substituindo o médico cubano, cujo contrato com o Governo Federal havia sido rompido.

O Mutirão de Saúde tem como objetivo eliminar a demanda que ficou após a saída dele. Muitas pessoas, que são usuárias de medicamentos periódicos estiveram apontando a necessidade de pegar novas receitas para atualizar a medicação.

O novo médico tem uma metodologia de atendimento bastante minuciosa, ampliando a atenção para detecção de diagnósticos, com uma consulta mais demorada, dialogando de forma bastante afirmativa com os pacientes. A demanda reprimida e a atenção mais minuciosa e cuidadosa do médico, culminou em algumas reclamações de alguns que só queriam a troca de receita. O médico enalteceu a preferência pela consulta mais completa, mesmo que demorasse um pouquinho mais. Por isso, tem trabalhado voluntariamente após o cumprimento de suas horas, durante a semana, chegando a ficar até às 20 horas atendendo moradores da comunidade.

Neste domingo, o médico também veio voluntariamente para atender o povo, diminuindo, ainda mais, a demanda de atendimentos agendados. Lembrando, ainda, que o médico cumpre uma carga horária diária de 8 horas por dia na unidade de saúde. Uma importante garantia de direitos consolidado pela gestão da Prefeita Ione Abib em todos os Postos de Saúde, já que houve épocas em que bairros não contavam com médicos diários, muito menos, com atendimento diário de 8 horas. A Secretária Municipal de Saúde, Ednyra Godoy, esteve hoje na unidade, acompanhado da Prefeita, conferindo a aplicação dos trabalhos, conversando com os pacientes e ajudando na mobilização.

A Secretária, inclusive, atuou no primeiro diálogo com os pacientes e na organização dos atendimentos. “Deus realmente é muito bom, porque por muitas noites pedi tanto que ele multiplicasse as receitas, o tempo, as consultas, e vejo que ele multiplicou mesmo, nos enviando um médico humano em primeiro lugar e muito competente. Muita gratidão por isso e pelo povo que esperou e terá a sua recompensa em bom atendimento e consultas”, destacou.

Nas redes sociais, muitos moradores manifestaram agradecimentos pela atitude. A Prefeita também usou as rede sociais para enalteceu a importante da ação para melhor atender o povo da comunidade. “Hoje tivemos um fato inédito em Andirá: Dr. Fernando, nosso novo médico da Industrial, atendendo, voluntariamente, durante todo o domingo para zerar a espera pelas receitas de remédios controlados. Estive lá com a Ednyra, testemunhando a recepção de nossa população ao médico competente, atencioso e profundamente profissional, daqueles à moda antiga que quer conhecer, tocar e atender criteriosamente e carinhosamente os que a partir de agora serão os “seus” pacientes. Médico cumprindo horário, extrapolando o horário, olhando nos olhos, temos muita sorte, mesmo”, destacou.