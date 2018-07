PT do Paraná vai de chapa pura ao governo

Sábado tem convenção em Curitiba

O pré-candidato ao Governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, Doutor Rosinha,esteve em várias cidades do Norte Pioneiro, Jacarezinho, Cambará, Ibaiti, Wenceslau Braz e também Santo Antônio da Platina, onde visitou o npdiario (fotos).

Na oportunidade, comentou que, possivelmente do PCdoB viria seu vice, mas, como os comunistas já adiantaram que não farão aliança com ninguém, o PT paranaense vai de chapa pura, a não ser que apareça alguma surpresa realmente muito inesperada.

A convenção será às nove horas deste sábado, dia 28, no Sintracon (rua Trajano Reis, 538), quando definirão os candidatos a deputados estadual e federal.Definido apoio para reeleição até agora apenas para o senador Roberto Requião(MDB)

O ex-deputado federal apresentou a sua discretíssima esposa, Marta (foto principal),com a qual está casada há 20 anos e que conheceu na atividade sindical.

Disse que a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva é “ilegal” porque “ele é inocente” e anunciou que estará, junto com militantes do Paraná e de todo o país em Brasília no dia 15 de agosto para o “registro” da candidatura do ex-presidente da República, “o Lula será candidato a presidente e vai ganhar, não temos plano B e nem outro nome”, declarou, entusiasmado.

Dr. Rosinha nasceu em Rolândia, é médico pediatra aposentado da prefeitura de Curitiba, foi um dos fundadores do Sindicato dos Serviços Públicos Municipais (Sismuc) e Diretor do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, fez parte da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no início dos anos 80.Também foi eleito vereador de Curitiba e deputado estadual