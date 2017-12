Quatiguá encerra com sucesso programa Paraná Cidadão

Quarta, quinta e sexta-feira em escola municipal

Quatiguá foi o último do ano a receber o evento Paraná Cidadão.O evento aconteceu na terça-feira (13), com o Projeto Criança e Adolescente Protegidos e seguiu disponível para a população na quarta e quinta (14 e 15). Em três dias, cerca de 1.600 pessoas passaram pela Escola Municipal Bom Pastor.A prefeita Adelita Parmezan Moraes participou ativamente em todos os três dias.

Promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), em parceria com a Prefeitura de Quatiguá, o programa teve o objetivo de promover o acesso da população a emissão de carteiras de identidade, cadastro para as tarifas sociais de água e luz e intermediação de vagas de emprego.

Além disso, a população também contou com orientações nas áreas da saúde, assistência social e educação, entre outras. Durante os três dias, foram oferecidos cerca de 50 serviços gratuitos.

“Essa é uma característica do Paraná Cidadão, levar a estrutura do estado para mais perto das pessoas que mais precisam, facilitar a vida dessas pessoas. Só neste evento, foram 50 serviços oferecidos à população”, comentou o Secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, que participou da abertura oficial do evento, na quinta-feira.



Para Rosângela do Nascimento, dona de casa, foi a oportunidade de fazer os documentos das filhas. “Esse evento está maravilhoso, nunca vi nada parecido, em relação a atendimento da população. Muito bom mesmo”, avaliou Rosângela.

Ao todo, foram realizados 6.500 atendimentos durante o Paraná Cidadão.

Diversos serviços foram oferecidos gratuitamente, na escola municipal Bom Pastor.

Além da emissão do RG e de CPF, o Paraná Cidadão também ofereceu outros serviços aos quatiguaenses como testes rápidos, aferir pressão, informações sobre polícia militar e civil, programas do governo do estado e da Prefeitura, consultas médicas, cadastro online do Cohapar, emissões de certidões de casamento e nascimento(2ª via) etc.