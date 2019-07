Quatiguá faz passeata e protesta contra feminicídios na cidade

Na manhã deste sábado

Vestidas de preto e com lenços roxos, mulheres se reuniram em um ato público organizado, na manhã deste sábado (13), na Avenida Dr. João Pessoa para manifestar contra os dois casos de feminicídio que ocorreram este ano, em Quatiguá.

A mobilização foi uma resposta de um grupo intitulado “Combate ao Feminicídio” contra os assassinatos de Luciane Rita e Camila Borges ocorridos no primeiro semestre de 2019, além diversos tipos de violência às quais as mulheres estão submetidas no dia-a-dia. Mais de 500 pessoas participaram, na maioria mulheres e crianças, segurando cartazes com as mais variadas frases de protesto contra o feminicídio e pedido de justiça para ambos os bárbaros crimes.

A passeata saiu às 9h30 defronte ao prédio do CRAS(Centro de Referência de Assistência Social) situado no Jardim Primavera juntamente com os pais da vítima Camila Rocha, percorrendo a Rua Dona Antônia Mocelin Blanco, acompanhados por moto-som e uma viatura da Polícia Militar. Antes de entrarem na avenida principal, o grupo ainda se encontrou com a família de Luciane que se integrou à passeata.



Ao percorrerem o início da avenida principal fizeram uma parada em frente à lanchonete Buenos Lanches, onde Luciane Rita trabalhava à noite, a para uma oração pelas vítimas. A vítima trabalhava durante o dia em uma montadora de móveis como assistente administrativa.

Quando a passeata chegou na prefeitura, às 10hs, outro grupo formado de professores do Colégio Estadual João Marques da Silveira e CMEI(Centro Municipal de Educação Infantil) Santa Maria, além de servidores públicos se juntaram à marcha. Um carro de som acompanhou a manifestação.

A maioria dos estabelecimentos comerciais decorou as vitrines com tecidos e balões pretos, e cartazes com indicação de luto.

Já na área central, lideranças do movimento fizeram um apelo por mais respeito e justiça às mulheres assassinadas na cidade. Durante o ato foram distribuídos copos de água cedidos pela Sanepar.

Entre protestos de “Justiça por Luciane e Camila” e “Nenhuma a menos”, houve pedidos às autoridades para que o ex-marido de Luciane,que confessou ter assassinado a ex-esposa, seja punido na forma da lei, além de celeridade nos dois casos de feminicídio.

O grupo “Combate ao Feminicídio” criado a partir do aplicativo whatsapp já conta com 390 participantes, todas mulheres, divididas em dois grupos. Elas pretendem continuar e ampliar o movimento pela conscientização da violência doméstica.

O Hospital de Caridade São Vicente de Paula também aderiu ao movimento. A fachada foi decorada com balões e cartazes. Segundo as enfermeiras, muitas mulheres chegam com diversos hematomas, escoriações, cortes causados pelos seus companheiros e a maioria absoluta se nega a fazer a denúncia.

Também presente, a Ordem dos Advogados de Santo Antônio da Platina compareceu,pois acontecerá iniciativa semelhante no município, no dia 22 de julho, com o mesmo tema: Feminicídio.

A passeata terminou por volta das 11hs concentrando-se no final da avenida.

O feminicídio é o assassinato intencional e violento de mulheres em decorrência de seu sexo. Segundo a lei, os homicídios envolvendo mulheres são considerados feminicídios quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. As motivações do feminicídio mais usuais são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade do homem sobre a vítima do gênero feminino.

Caso Luciane Rita – A assistente administrativo moradora em Quatiguá, de 30 anos foi assassinada e seu corpo queimado dentro do próprio veículo no último dia sete em Guapirama. O ex-marido confessou o crime. Luciane foi encontrada dentro de um veículo incinerado e seu corpo ainda permanece no IML de Curitiba. O criminoso se encontra preso na carceragem da delegacia de polícia civil de Joaquim Távora.

Caso Camila Borges Em fevereiro, a dona de casa Camila Domingues Borges, de 28 anos foi assassinada pelo ex-companheiro com um botijão de gás. O processo está suspenso desde que a Justiça declarou que o réu alegou problemas mentais. Permanece solto.

A Prefeitura realizará um evento em parceria com o Governo Estadual e a OAB de Santo Antônio da Platina como forma de prevenção e informação às famílias. Nos dias 22 e 23, o Ônibus Lilás do governo estará na cidade com os mais diversos atendimentos (Texto e fotos: Walter e Simone Chiusoli/jrdiario).