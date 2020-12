Condutor de 29 anos não possui Carteira Nacional de Habilitação

Após a morte de Murilo Matias da Rocha Silva (fotos), de dois anos e 11 meses, na noite desta terça-feira (22), as investigações foram iniciadas para encontrar motorista que o atropelou e fugiu, em alta velocidade, sem prestar socorro. O corpo do bebê ficou na Casa Mortuária quatiquaense no início da tarde e depois levado para Carlópolis, onde será sepultado.

De acordo com as informações da PM, foi possível identificar o responsável após os depoimentos das testemunhas, as quais indicaram que o acusado estava dirigindo um VW/Gol prata no momento do acidente. Depois de muitas investigações, descobriram também o endereço de sua residência, para onde as autoridades se deslocaram. A casa é na mesma rua da tragédia.

Em conversa com o pai do suspeito, questionado, assumiu que o filho chegou na hora do ocorrido muito nervoso e acabou contando sobre o fato. Acrescentou que ele foi à residência de um tio, no distrito Barro Preto de Tomazina.

Informado sobre a gravidade do caso, o pai acompanhou os policiais, momento que identificaram o indivíduo procurado. O homem, de 29 anos, confessou ser o condutor.

Ainda no local, encontraram o veículo envolvido no acidente e ele estava com as placas cobertas com um pano para dificultar a identificação. Constataram que o homem não possui Carteira Nacional de Habilitação e o teste do etilômetro foi efetuado, entretanto, detectaram que não estava embriagado naquele momento.

À vista disso, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. As demais circunstâncias do atropelamento, tais como velocidade do veículo, ida da criança à via pública e outros fatos relevantes serão apurados através de inquérito policial.

