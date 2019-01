Quatiguá: Preso rapaz que atirou em Policiais Militares

Arma era do pai do jovem

Policiais Militares foram acionados para dar atendimento numa situação na qual um jovem estava descontrolado efetuando disparos de arma de fogo em sua residência.Foi em torno das 22h30m desta quinta-feira, dia três, em Quatiguá.

Chegando ao local, Rua Ismair Batista de Souza, Jardim Santa Lúcia, foram surpreendidos pelo rapaz que saiu de trás de um veículo estacionado na garagem da casa e efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe.

para garantir a segurança, revidaram, disparando também contra o suspeito que foi alvejado nas nádegas.

O indivíduo (18 anos) foi socorrido imediatamente ao Pronto Socorro local e na sequência transferido para o Hospital de Jacarezinho; o pai do jovem se apresentou como Agente Penitenciário e proprietário da pistola Glock calibre 380 (foto) utilizada pelo filho na ocorrência.

Nenhum policial ficou ferido. Foram tomadas as demais providências com relação a prisão do elemento.