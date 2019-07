Quatiguá receberá o Ônibus Lilás nos dias 22 e 23

Projeto defende mulheres vítimas de violência e direitos sociais

A prefeitura de Quatiguá receberá, nos dia 22 e 23 de Julho, a visita do Ônibus Lilás, que faz parte do programa “Mulher sem Violência”. O foco é fazer a defesa das mulheres vítimas de violência. Para isso, contará com trabalho de assistente social, psicóloga, agentes de saúde que oferecem orientação adequada e humanizada. O veículo de atendimento estará em local a ser marcado pela Secretaria de Assistência Social.

A Unidade Móvel de Atendimento à Violência contra as Mulheres, conhecida como “Ônibus Lilás”, estará fornecendo orientações, fazendo os encaminhamentos necessários e atendimentos psicossocial, de saúde e jurídico, às mulheres agredidas fisicamente e psicologicamente.

Mulheres que sofrem abusos e agressões cotidianos precisam ter acesso a uma série de serviços que agora podem ser acessados de maneira mais simples e itinerante.

Para cada caso atendido será dado o encaminhamento adequado para os serviços da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher que existem no município: hospitais, Instituto Médico-Legal, Delegacia da Mulher ou delegacia comum, atendimento psicossocial, Ministério Público e Defensoria Pública. Também existe a possibilidade de um imediato acompanhamento a uma delegacia, caso os profissionais presentes julguem necessário.

O Ônibus Lilás fornecerá maior visibilidade à divulgação dos direitos da mulher e enfrentamento das situações de violência por elas vivenciadas.

A prefeita Adelita Parmezan contou que o ônibus vem de uma parceria do Governo do Estado e Prefeitura. “Nos dias 22 e 23 de julho estará em Quatiguá oportunizando as mulheres diversas ações, desde as realizadas na área da saúde até orientação jurídica para a questão da prevenção à violência contra mulher e esclarecimentos quanto aos seus direitos.”, frisou.