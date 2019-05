Quatiguá: Romanelli e Adelita entregam obras e equipamentos (vídeo)

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e a prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan (PTB), entregaram no final de semana máquinas rodoviárias, equipamentos de fisioterapia e inauguraram uma mini arena para práticas esportivas. Os investimentos chegam a R$ 713 mil.

Os dois e mais lideranças locais visitaram também o Lago Por do Sol, obra praticamente concluída e que será inaugurada oficialmente em breve.

Presentes vereadores o vice-prefeito Zé Vareta, vereadores Cristhian Coser, Silvana Cândido, Pedro Francisco Toledo, Gentil Mariano, o ex-prefeito de Cornélio Procópio, Sílvio Cunha,Roque (Polícia Ambiental) equipe npdiario, entre outros.

“São recursos que melhoram a vida dos moradores de diferentes maneiras. Estamos fortalecendo a capacidade da prefeitura de realizar obras, melhorando o atendimento de saúde e criando um novo espaço, em especial, para as crianças e jovens praticarem esportes”, disse Romanelli.

O parlamentar garantiu R$ 423 mil na compra de duas máquinas para obras de infraestrutura rodoviária urbana e rural. Desses, R$ 313 mil foram utilizados na compra de uma retroescavadeira e R$ 110 mil num Bobcat (carregadeira).

“Nosso parque de máquinas está moderno, com máquinas novas, de tecnologia avançada e pronta para desenvolver trabalhos diferenciados para nossa comunidade”, disse a prefeita Adelita.

ESPORTES – Com investimentos de R$ 250 mil foi inaugurada também uma mini arena esportiva na cidade. O espaço é uma nova opção para os jovens e crianças de Quatiguá. “É comprovado que a prática esportiva auxilia no desenvolvimento das crianças, além de mantê-las longe das drogas”, reforçou Romanelli.

Romanelli e Adelita ainda entregaram equipamentos de fisioterapia que serão utilizados na clínica da mulher da cidade. Os equipamentos foram comprados por R$ 40 mil.

JUNDIAÍ DO SUL –O deputado Romanelli esteve em Jundiaí do Sul para entregar com o prefeito Eclair Rauen (DEM) um ônibus escolar que irá atender os alunos das redes municipal e estadual. O veículo foi adquirido com R$ 200 mil do Estado através de emenda do deputado e R$ 145 mil de contrapartida municipal.