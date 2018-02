Quatiguaense disputa Miss Paraná 2018

Jovem tem condições de apresentar ótimo desempenho

Bianca Oliveira Ribeiro completa 22 anos no dia 28 deste mês. Mesmo muito jovem, sempre exibiu maturidade e está pronta para viajar até Maringá para concorrer à coroa do Miss Paraná 2018.

A menina de Quatiguá foi eleita Miss do município e participará no dia 22 de março no Teatro Calil Haddad (foto) da 68º edição do concurso.

A transmissão será pela Rede Band e quem vencer disputará o Miss Brasil.

A promoção é da BMW Eventos.

Fotos: Jeferson Brisola