Queen Cover hoje à noite em Santo Antônio da Platina

Espetáculo inesquecível com todos os sucessos da banda

Na noite deste sábado, dia oito, a Estância Carranca em Santo Antônio da Platina receberá as bandas Donna Loka e o Classical Queen Cover (foto e vídeo) para animar a noite do público com o bom e velho rock and roll. A abertura terá inicio às 21 horas.

Um espetáculo inesquecível com todos os sucessos da banda.

Figurinos, instrumentos e performance. Toda a energia contagiante de Freddie Mercury.

Convites Antecipados:

Individual – R$ 40,00

Mesa de 4 lugares – R$ 160,00

Mesa de 6 lugares – R$ 240,00

Informações e reservas:

(43) 99930-8160

(43) 99171-3144