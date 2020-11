Rádio Patrulha recupera motocicleta em Santo Antônio da Platina

Denúncias tornam possível o trabalho policial; investigações continuam

Neste domingo, dia 15, uma motocicleta foi encontrada após ser escondida numa mata da rua José Ritti em Santo Antônio da Platina. De acordo com as informações, o veículo havia sido furtado no dia anterior, sábado.

A Equipe de Rádio Patrulha se deslocou à vila Ribeiro depois de denúncias; quando localizaram, a Honda CG preta estava sem placa.

Diante dos fatos, a vítima teve restituída a moto.