Rádios entregam trabalho eficiente e profissional na apuração no Norte Pioneiro

Emissoras funcionam juntas no mesmo prédio e tiveram estrutura técnica extraordinária

Em parceria, Rádio Vale do Sol e Difusora Platinense realizaram uma excelente cobertura dos resultados da eleição no domingo, dia 15. O trabalho foi longo e contou com a ajuda de diversos profissionais.

As informações foram referentes às cidades do Norte Pioneiro, como, por exemplo, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho e também de outros estados.

A equipe comandada pelo diretor Alexandre Marques Guimarães, teve Thays Silva, Jefferson de Oliveira, Jayrinho Henrique, Rafa Regis, Thais Silva, Gilberto Godoi, Maria, Juninho Queiroz, José Maria,Wilson, Alexandre Neto e José Lima.

Cidades pequenas cujos eleitorados ansiavam por conhecer os futuros vereadores também foram beneficiadas com a eficiência dos profissionais, a agilidade dos informes e o clima colaborativo imprimido por todos. O resultado foi uma excelente audiência.