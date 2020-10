Segunda etapa acontece no próximo fim de semana em Guarapuava

Rafael Faria não vê a hora de acelerar na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross, que acontece neste fim de semana, dias 31 de outubro e 1 de novembro, junto a segunda rodada do Pro Tork Paranaense e também a quarta da Super Copa Integração, na cidade de Guarapuava.

O piloto, natural de Almirante Tamandaré (PR), lidera a categoria principal no nacional e no estadual e espera seguir somando pontos importantes em busca dos títulos da temporada. “Vencer a VX1 na abertura das duas competições me deixou bastante animado. O objetivo é manter o ritmo”, afirma.

Além dele, defendem a Pro Tork Racing Team em diversas categorias: Alex Junior, Matheus Zerbatto, Guilherme da Silva, Jocimar Ferreira, Marcio Lago, Sandro Alexandre, Rodrigo Taborda, Paulo Stedile, Luiz Gustavo Fila, Anilton Ximenez, Tiago Garcia, Luciano de Oliveira e Ana Fietz.

O desafio será realizado no cartão postal do município, o Parque do Jordão, com ampla infraestrutura. Uma pista de 1.200 metros foi especialmente preparada e promete render belos pegas. Lembrando que os participantes devem reforçar os cuidados diante do coronavírus, com utilização de máscaras e álcool gel.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

A inscrição subsidiada oferecida pela Pro Tork segue pelo sétimo ano consecutivo. A marca, considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é parceira da Federação Paranaense de Motociclismo há 21 anos, realizando diversas ações em prol da modalidade no estado. Quem utilizar determinados equipamentos não paga para participar das corridas ao longo da temporada. Confira todos os detalhes em: encurtador.com.br/uHU57.