Paranaense foi campeão invicto na categoria principal, a VX1

É campeão! Rafael Faria fez a festa com a Pro Tork Racing Team ao conquistar o título da categoria principal, a VX1, no Campeonato Brasileiro de Velocross 2020. A disputa foi encerrada com apenas duas etapas, após inúmeras tentativas de outras provas, sem sucesso diante da pandemia do novo coronavírus.

“Já imaginava uma temporada curta, por isso, busquei dar o meu melhor nas corridas e consegui ser campeão invicto. Foi um ano diferente, senti muita falta do público, da torcida, espero que ano que vem tudo volte ao normal”, afirma o paranaense que tem no currículo nove taças no nacional.

Rafa ainda garantiu um terceiro lugar na 250cc Pró. Além dele, a equipe contou com outros destaques: Ana Claudia Fietz foi vice na VXF Nacional, Luciano de Oliveira o terceiro na VX3 Importadas, Sandro Alexandre o terceiro na VX4 Nacional, Marcio Lago o terceiro na VX4 Importadas e quinto na VX4 Nacional, Anilton Ximenez o quarto na VX4 Nacional e na VX3 Nacional, Rodrigo Taborda o quarto na 250cc Pró e quinto na VX3 Importadas, e Alex Junior o quarto na Força Livre Nacional.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.