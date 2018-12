Rajadas de ventos foram previstas, diz gerente da Copel

No Norte Pioneiro

Rajadas de vento localizadas em alguns pontos da cidade acabaram fechando fechando curto-circuito na alta tensão na região do bosque, atrás da Estação do Ofício(quase na frente do Supermercado Popular, em Santo Antônio da Platina na tarde de sexta-feira,dia 14.O fato causou danos numa chave de manobras, queimou um dos polos da chave e resultou em queda de energia elétrica na cidade.

No total, foram cerca de pelo menos 12 mil pessoas prejudicadas, ou 3,4 pontos de luz nos bairros São Francisco, Jardim Colorado e Vila Claro.

Segundo o gerente regional da Copel, Edson Bandeira, o que aconteceu foi previsto pelo Simepar (ver ilustração), “alguns aglomerados de nuvens com chuvas e trovoadas se estenderam na região”, disse.