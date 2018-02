Rapaz ateia fogo na própria casa em Santo Antônio

Ontem à noite no cruzamento das ruas Jorge Bastos com José Dias Reis

Um rapaz incendiou a própria casa da família na noite desta segunda-feira, dia 19, na Vila Setti, em Santo Antônio da Platina.Foi no cruzamento das ruas Jorge Bastos com José Dias Reis.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente no local e evitou que as chamas causassem ainda mais danos.

Na residência, morava o casal,duas crianças e um pré-adolescente.

O sinistro teria sido provocado pelo morador com líquido inflamável durante indisposição por motivos não esclarecidos com a mulher.Há testemunhas que indicam o fato.

Ele fugiu depois do crime.

Ninguém ficou ferido.