Rapaz de 27 anos cai de moto e perde a vida em Salto do Itararé

Corpo será sepultado em Siqueira Campos

O motociclista André Jesus Pereira, de 27 anos, morreu no início da tarde deste sábado, dia 19, após perder controle em uma curva da PR-424 e bater contra um caminhão que presta serviços para uma empresa de Joaquim Távora.

Foi o segundo acidente e a segunda morte nesta mesma rodovia em menos de 24 horas.

O corpo de Pereira será sepultado neste domingo, dia 20, em Siqueira Campos.

Na noite de sexta-feira, Luciane Pereira,de 37 anos, morreu após o motorista do carro em que estava perder o controle e chocar contra uma canaleta. Ela chegou consciente ao hospital do Salto do Itararé, porém não resistiu aos ferimentos. Havia outras quatro pessoas no carro, as quais sofreram ferimentos leves.

Um detalhe: Nos dois casos os condutores conheciam bem a estrada que não tem acostamento, é estreita e a sinalização está ficando encoberta pela vegetação (Texto e foto: Claret Coutinho).