Ele conduzia sozinho sua motocicleta Suzuki

O jovem Diego Bonard (fotos) de 29 anos, perdeu a vida quando dirigia sua Susuki GSX (foto) no início da madrugada deste domingo, dia 24, na Avenida João Batista Bueno, em Quatiguá.

Não foram divulgadas as circunstâncias do acidente e nem o horário do sepultamento do corpo no Cemitério Municipal.

Ele deixou a esposa, Letícia.