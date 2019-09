Rapaz de 30 anos capota Gol e morre em Jaboti

Corpo enterrado neste domingo

Inocêncio Rafael Gomes (foto), de 30 anos, perdeu a vida em torno das 22 horas deste sábado, dia sete, no KM 2 da PR-960, em Jaboti. Ele perdeu o controle – por causas desconhecidas – e capotou o VW/Gol (placas AFG 5216/Telêmaco Borba/PR) que conduzia quando transitava sentido entroncamento com a Rodovia PR-272.

O passageiro, Emanoel Victor da Silva, 18, teve ferimentos leves, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência(SAMU) e encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaiti, sem risco de morte.

O corpo, recolhido pelo IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho, foi entregue para a família para o sepultamento neste domingo, dia oito.

Deixou a esposa,Tanieli, e um casal de filhos.

Estiveram no local da ocorrência a Polícia Rodoviária de Ibaiti (sargento Juarez), Polícia Militar de Jaboti e Polícia Civil de Tomazina.

O veículo ficou retido no pátio do posto da PRE porque possuía pendências de licenciamento e também aguardava perícia técnica.