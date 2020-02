Rapaz de Joaquim Távora morre em acidente no interior de São Paulo

Tombou caminhão com carne de porco

O jovem tavorense Mateus Vieira (foto) 20 anos, perdeu a vida no KM 86 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), na manhã desta quarta-feira, dia 26), em Araraquara, interior paulista.

Ele conduzia um caminhão carregado de carne suína, que tombou no acostamento.

É possível que dirigia sem o cinto de segurança, pois o corpo foi localizado fora do veículo. O passageiro, 24 anos, sofreu apenas ferimentos leves. A U.S.A (Unidade do Suporte Avançado), foi acionada no local, mas o motorista já estava em óbito.

O passageiro de 24 anos, socorrido com ferimentos leves, informou que tentou acordar o condutor antes dele bater, porém não houve tempo.

Chovia no momento do sinistro. O rapaz deixou a esposa Maria Eduarda e a filha, Maria Alice, de um ano e meio. O corpo será sepultado nesta quinta-feira, dia 27 (Colaboração: Araraquara 24 horas/ Cidade ON).