Rapaz de Wenceslau Braz capota picape hoje e morre na hora

No começo da madrugada na PR-422

Um acidente fatal ocorreu no começo da madrugada deste domingo (11), envolvendo uma VW/Saveiro Cross, uma curva próximo ao Centro Social Urbano de Wenceslau Braz, saída para São José da Boa Vista na PR-422. Segundo informações de populares, Plínio Brodoski (foto) havia saído de uma festa de aniversário.

O jovem bateu numa placa de sinalização e capotou a picape Saveiro que conduzia, quebrou o pescoço e morreu no local.

Ele, que era irmão de Ronaldo, Tereza, Roseli e Wilson, estava sozinho no veículo.

As Polícias Militares brazense e a Rodoviária Estadual de Siqueira Campos estiveram no local, o corpo foi recolhido ao IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e será sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 12.