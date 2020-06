Rapaz do acidente de moto teve cirurgia; família pede orações

“Força filho, eu estou com você hoje e sempre, só tenho que agradecer a Deus por esse filho que você é, batalhador e honesto, vamos sair dessa juntos, eu te amo”, disse Hércio Baião, administrador da RS Baião Reforma de Pastagens em sua conta de rede social nesta terça-feira, dia 16.

Ele é pai de Henrique Martinez Baião, o qual, com a namorada Gabriela Ribeiro de Campos (fotos) sofreram acidente às 15h08m deste domingo, dia 14, em Santo Antônio da Platina. O casal tem 22 anos,

O rapaz foi submetido a uma cirurgia de reconstrução parcial da face e está em repouso no HU(Hospital Universitário) de Londrina. O que ajudou no procedimento foi que socorristas fixaram bastante compressa cirúrgica (parecida com gaze ) no ferimento, o que estancou o sangramento e fez a contenção da hemorragia.

Gabi, como é conhecida a jovem, e familiares, pedem orações.

O acidente ocorreu quando a motocicleta Kawasaki em que estavam colidiu contra uma Fiat Toro. O motorista da picape, Roberto Cavalcanti, virava à esquerda para subir no bairro São Francisco quando a motocicleta bateu na lateral (vídeo).

Foram socorridos por voluntários, Corpo de Bombeiros e SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e levados ao Pronto-socorro Municipal.