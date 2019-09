Rapaz é alvejado ao sair do serviço em Siqueira Campos

Tentativa de homicídio

Nesta quarta-feira, dia 4, por volta de 19h30m, na Rodovia PR-092, sentido Siqueira Campos, Bairro Água Fria, havia um indivíduo pedindo socorro.

Os policiais se deslocaram até o local onde se depararam com um cidadão, que havia saído do trabalho da Olaria do Farias, por volta das 18h30min e passado no “Bar do Izo”, tomou sentindo Siqueira Campos com sua motocicleta, sendo perseguido por um motoqueiro que efetuou um disparo de arma de fogo contra ele.

A vítima perdeu o controle da Honda Nxr/Bros 150 cor vermelha, e caiu num matagal.Na sequência, correu sentido da mata vários quilômetros até encontrar uma residência, onde pediu socorro para o morador.

Diante os fatos, a equipe juntamente com o cidadão retornou ao local indicado onde teria deixado sua motocicleta, mas ela não foi localizada devido à mata ser de difícil acesso e sem iluminação.