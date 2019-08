Rapaz é detido por causa de arma de brinquedo

Em Santo Antônio da Platina

Após uma denúncia, a PM se deslocou até uma fazenda em Santo Antônio da Platina, por volta de 11h30m de segunda-feira, dia 5, pois um indivíduo portaria uma arma de fogo.

Na residência do suspeito, ele relatou ter um simulacro de pistola marca Beeman p17, escondida em seu quarto em uma cômoda num fundo falso.Ela estava enrolada numa camiseta de cor roxa desbotada.

Em consulta ao sistema de investigação, constatou-se que o indivíduo possui um histórico com as mesmas características, no qual foram registrados vários boletins, todos com descrição informando ameaças com arma de fogo. Assim, foi detido para averiguações.