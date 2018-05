Rapaz é executado a tiros em Santo Antônio da Platina

De madrugada no Aparecidinho 3

Uma pessoa que preferiu não se identificar passou perto do Mercado da Lena e viu um cadáver com ferimentos na cabeça, atingido por disparo de arma de fogo.Foi na madrugada deste domingo,13, Dia das Mães, em Santo Antônio da Platina.

A Polícia Militar localizou o corpo no Conjunto Habitacional Aparecidinho 3 com dois tiros na nuca.

A área foi isolada e comunicada a Polícia Civil.

Depois, levado pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho e na sequência entregue à familiares para o sepultamento.

O tio, Genival Silva, confirmou tratar-se de Alexsander Martins da Silva,conhecido como “Limãozinho” (fotos) , de 20 anos.