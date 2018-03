Rapaz é preso acusado de tentativa de homicídio em Jacarezinho

Ele estava com um revólver calibre 38

A Polícia Militar de Jacarezinho prendeu, por volta das 21h30m desta quarta-feira,dia sete,Odair José Moreira (foto), acusado de tentativa de assassinato.

Segundo denúncia, havia um homem tentando matar o sobrinho do solicitante. No local, equipes de motos e outra rádio-patrulha abordaram o autor e em revista pessoal foi localizado em sua cintura um revólver calibre .38 com cinco munições, sendo uma deflagrada e também um simulacro de pistola (Air-soft).

Após abordagem e revista o autor, as armas (foto) e vítimas foram conduzidas para delegacia de Polícia Civil para providências.

O disparo não atingiu as vítimas Edson Pereira Maldonado e Júlio César Maldonado.

A prisão também foi por porte ilegal de arma de fogo.

Não ficou claro qual o motivo do crime.