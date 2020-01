Rapaz flagrado com maconha em Siqueira Campos

Na Vila Nova

Por volta das 16h45m de segunda-feira, dia 30, a Polícia Militar em patrulhamento nas adjacências do campinho da rua Miguel Barbosa, da Vila Nova, quando viu alguns indivíduos nos fundos do local. Eles correram com a aproximação da equipe.

Um elemento foi abordado com uma porção de maconha.

Juntamente com a droga encontrada, foi levado até a sede do Segundo pelotão para as providências pertinentes a situação.