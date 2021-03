Maconha, buchas de cocaína, porções de crack e moto de 700 cilindradas

Com base em denúncias, os policias militares iniciaram o monitoramento de um casal de namorados suspeito de traficar drogas, inclusive, de acordo com as delações, os dois atendiam usuários através do WhatsApp utilizando Honda Transalp para entregar os entorpecentes.

Por volta das 19 horas da segunda-feira (15), o casal suspeito foi abordado na referida moto, sendo encontradas porções de maconha e cocaína em posse do condutor. Realizada revista na sua namorada, por uma policial feminina, encontradas mais cocaína. Foi na Rua Portugal, Bairro Santa Mônica.

Em buscas nas residências dos abordados localizadas mais drogas, balança de precisão e apetrechos utilizados para embalar drogas.

Resumo dos resultados:

➡️ 01 Maior preso (18 anos);

➡️ 01 Menor apreendida (17 anos).

Apreensões:

➡️ 06 porções de maconha;

➡️ 31 buchas de cocaína;

➡️ 01 porção de crack (fracionada renderia 70 pedras);

➡️ R$ 685 reais apreendidos;

➡️ Dois aparelhos celulares iPhone;

➡️ um rolo de papel filme e sacoles; .

➡️ 01 balança de precisão;

➡️ 01 caderno com anotações do tráfico e

➡️ 01 motocicleta apreendida, Honda Transalp 700 cc.