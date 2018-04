Rapaz mata o próprio pai em Bandeirantes

Patricídio ocorreu durante discussão do filho com a esposa Jacqueline

O pedreiro José Carlos Scaramal (foto) foi assassinado pelo próprio filho, identificado como José Carlos Scaramal Júnior (fotos) em torno das 15h15m deste domingo de Páscoa, dia primeiro, em Bandeirantes.

O rapaz, conhecido como Juninho, teve uma desavença conjugal, Jacqueline, a mulher fugiu para a residência do sogro, que dormia, mas após discussões, o filho disparou o tiro fatal e fugiu.



Bombeiros e SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também estiveram no local, numa casa modesta na Vila Itapeva, na Rua Presbítero José Modesto, atrás da Cooperativa Integrada.

Não se tem conhecimento se o homicídio do pai foi acidental.

Os motivos estão sendo apurados pelas Polícia Militar e Civil.

O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para a remoção do corpo.

O jovem prossegue foragido.