Estaria em alta velocidade

Luciano Donizetti de Almeida (foto) , de 37 anos, morreu ontem à noite na entrada de Jacarezinho(perto da rodoviária) ao bater sua motocicleta num poste.

O rapaz, que completaria 38 anos amanhã,estava sozinho e perdeu o controle do veículo por volta das 22h40m (fotos).

Ele perdeu a vida no local.

Ainda não se têm mais detalhes do acidente fatal.