Rapaz que matou mecânico de Cambará vai se entregar hoje

Crime teve repercussão nacional por conta do motivo supostamente banal

Arthur Arakaki Alberto, que tirou a vida de Jailson Garcia Silva (fotos) , de 31 anos, no último fim de semana, vai se entrar nesta quarta-feira, dia dois, às 14 horas na delegacia de Polícia Civil. Estará acompanhado dos advogados Fernando Santim da Silva e Anézio Adriel Brito, de Ourinhos(SP).

Ele, que tem 23 anos, vai alegar ter sofrido várias agressões físicas de Jailson, o que ainda não foi confirmado.

O corpo da vítima foi sepultado às 18h30m horas do sábado, dia 29, no cemitério de Cambará.

O rapaz, dono da oficina mecânica Autorama, perdeu a vida às 04h30m também em Cambará, após receber horas antes pelo menos três disparos no tórax de arma de fogo de Arthur depois de discussão sobre vagas de estacionamento numa lanchonete. O mulher e filho de cinco anos estavam com o pai na hora do homicídio.