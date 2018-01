Rapaz surta, pega faca, mas PM e SAMU evitam crime

Hoje à tarde em Santo Antônio da Platina

Um homem de 29 anos, Everson Pereira, sofreu um surto psicótico em torno das 14h45m horas desta quinta-feira,dia 11,em Santo Antônio da Platina.

Ele, bipolar e esquizofrênico, é paciente do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Pinheiros , na rua Benjamim Constant,e chegou a pegar uma faca na cozinha causando pânico entre os servidores.

Agressivo, derrubou objetos e foi preciso a intervenção da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Foi imobilizado, algemado, sedado e encaminhado de ambulância ao Pronto Socorro Municipal.

Foi necessário bloquear o trânsito no local até que a situação se resolvesse, que atende pacientes com transtornos mentais.

Ninguém ficou ferido.

Everson não terá problemas com a polícia e nem judiciais, pois é inimputável.

Permanece no PS, mas está estável e tranquilo.