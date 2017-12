Rapaz tenta matar ex-mulher no centro de Santo Antônio da Platina

Moça já está em casa e atirador foi preso

Beatriz Maria (FOTOS), de 24 anos, foi alvo de disparos de arma de fogo em torno das 18h45m desta terça-feira, dia cinco, no centro de Santo Antônio da Platina.

A tentativa de homicídio ocorreu ao lado do Cemitério São João Batista, próximo da Academia 1RM.

Ela foi socorrida pela Equipe do Corpo de Bombeiros que rapidamente a encaminhou em quadro estável até o Pronto Socorro. A jovem estava bem, porém muito assustada.

Os tiros foram realizados pelo seu ex-companheiro Michel Pereira da Silva (fotos), 27 anos, que efetuou vários disparos, sendo que três deles acertaram as pernas e pés da vítima.

O rapaz fugiu de motocicleta pela Rua 19 de Dezembro, mas a Polícia Militar (Rádio-patrulha, ROTAM e P2) acompanharam o atirador que seguia sentido Fanorpi/Uniesp. Jogou a arma num matagal e, depois de cair do veículo, tentou fugir a pé, mas foi capturado.

Foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e PM.

Por causa da queda, precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro locaL com escoriações, foi medicado e na sequência preso na cadeia local.

A moça foi liberada e está em casa, se recuperando.