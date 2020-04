Ratinho admite reabertura de igrejas, shoppings e academias

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sinalizou nesta sexta-feira (24) a possível reabertura de academias, shoppings e igrejas.Ele afirmou em Maringá (fotos) que o isolamento social é a melhor medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus. Ele também citou a transparência na divulgação dos dados epidemiológicos do Estado, o que col

ocou o Paraná entre os estados do País melhor avaliados pela entidade Open Knowledge, que avalia o controle social e os dados dos governos com relação à pandemia.

“A recomendação ainda é pelo isolamento social, não podemos abrir mão disso. É uma orientação do Governo do Estado, mas também da consciência das pessoas. Não estamos vivendo um momento normal. É uma mudança de hábito, evitar sair de casa para o que não é necessário”, afirmou Ratinho Junior.

Segundo Ratinho Junior o governo está fazendo uma medição diária da situação da infecção. “Estamos entre os estados que mais fazem testes na população. Isso tem nos dado um mapeamento um pouco mais preciso da contaminação no Paraná. A única solução para o enfrentamento é o isolamento social”.

O governador declarou que o Estado já estabeleceu grupos de trabalho com representantes de academias, shoppings e igrejas para estabelecer protocolos e metodologias para a reabertura.

Representantes do Ministério Público também foram convidados a participar dessas discussões para estabelecer critérios unificados para todo o Paraná.