Ratinho critica hipocrisia da legislação eleitoral brasileira

Prefeito platinense revela apoiamento a candidato ao governo do PSD

O apresentador de TV Ratinho visitou o npdiario e foi recebido em almoço nesta quinta-feira, dia seis, em Santo Antônio da Platina.

Durante as duas horas e meia em que esteve no jornal, acompanhado de assessores, brincou, relatou casos e contou detalhes de sua vida cotidiana. Em vídeo, criticou a hipocrisia da legislação eleitoral com proibições tidas como absurdas.

“Primeiro, a Justiça eleitoral mente para a população e mente para os candidatos porque diz que o candidato só pode gastar X e ela sabe que o candidato vai gastar muito mais do que isso(…), é uma bobagem que só tem no Brasil.Limita muita coisa e em cada cidade um juiz pensa diferente; numa cidade você pode dar entrevista para o jornal, na outra não pode…Lamentável”, opinou.

O artista completa 20 anos no SBT na próxima segunda-feira, dia dez, e por isso veio divulgar a data, “estou satisfeito e feliz na emissora e, graças a Deus, sendo sempre o segundo e às vezes o primeiro colocado”, assinalou, adicionando que acorda em torno de oito horas e começa a trabalhar a partir das 11 horas até a noite.

Disse ter três filhos, os gêmeos Gabriel e Rafael Massa , de 33 anos, e o Juninho, 37.



Famoso, foi abraçado por centenas de fãs no centro da cidade e procurado por políticos, admiradores e também por profissionais na Imprensa(o periódico Semanário e a rádio Vale do Sol FM entrevistaram o apresentador dentro do npdiario numa perfeita sintonia entre os veículos).

Ratinho, fiel ao seu estilo, comentou sobre as contradições que julga existir em áreas como o financiamento eleitoral e as imposturas do arcabouço jurídico do pleito no Brasil, cobrando menos burocracia.

Falou de seu carinho pelo Norte Pioneiro e, em especial, por Santo Antônio da Platina, sendo recepcionado pelo prefeito local, Professor Zezão (PHS), que, pela primeira vez publicamente, assumiu que apoia as ideias de Ratinho Junior (vídeo), candidato ao governo e filho do apresentador.

Estavam presentes também o deputado federal Sandro Alex(PSD), o ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-secretário de Esportes e Turismo do Paraná e atual presidente do Sindicato Rural Patronal local, José Afonso Junior,o candidato a deputado estadual e ex-prefeito platinense Pedro Claro Oliveira (PSD), o presidente do Sindicato do Comércio Varejista local e vice-presidente da Fecomércio, Alex Figueira, o vereador Odemir Jacob(PHS), o empresário Pucci Junior, o professor Aguinaldo do Carmo, o ex-prefeito de Tomazina, Guilherme Saliba, o assessor parlamentar Esmael Carvalho, e visitantes de outros municípios, como Jacarezinho, Cambará, Joaquim Távora e Guapirama.

O apresentador esteve também em Siqueira Campos, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Cambará, Bandeirantes e Cornélio Procópio.

