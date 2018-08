Ratinho defende hospitais de referência em todas as regiões do Estado

Durante reuniões com médicos

O candidato ao governo do Paraná, Ratinho Junior, participou nesta semana de duas reuniões com médicos. A primeira no Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM) e a segunda na Associação Médica do Paraná(AMP).

Em ambos encontros, assinou protocolo de intenções com os anseios da classe para melhorar a gestão pública da saúde no Paraná e também a valorização dos profissionais da área. Segundo Ratinho Junior, a maioria desses anseios já estão contemplados no plano de governo. “Nosso plano de governo veio sendo construindo com a participação de mais de 400 especialistas de diversas áreas, dentre eles, alguns especialistas da área médica. Por isso, para a maioria dessas reivindicações, já apontamos as soluções”, destacou.

Uma das reivindicações, que já está contemplada no plano de governo, é que os hospitais regionais sejam transformados em centros de referência, facilitando o acesso a uma rede de especialidade em todas as regiões do Estado. “Em Londrina, visitei o Hospital do Câncer que é referência no tratamento, conta com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, além de um corpo clínico especializado. Esse exemplo queremos expandir para outras regiões do Paraná, evitando que um enfermo, sofrendo com dor, precise se deslocar para se consultar um especialista” afirmou Ratinho Junior.

Foto: Rodrigo Félix Leal