Ratinho determinou prioridade ao Norte Pioneiro, diz Secretário do Planejamento

Ele visitou npdiario ontem à tarde

O secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge fez visita de cortesia ao npdiario na tarde desta quinta-feira, dia 15, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado do deputado estadual Alexandre Amaro (PRB).

Na oportunidade, comentou sobre obras e garantiu que o governador Carlos Massa Ratinho Junior já o comunicou que o Norte Pioneiro é região prioritária de investimentos, podendo chegar a R$ 400 milhões ao longo dos próximos anos principalmente na PR-092, rodovia estratégica para o desenvolvimento econômico regional e do estado como um todo, “vamos estruturar e melhorar a região, gerando empregos e renda em turismo também; muita gente não conhece a beleza encantadora dessas cidades e ainda temos aqui Angra Doce e a Rota do Rosário”, afirmou, referindo-se ao trecho criado em 2008 pelo Bispo Emérito Dom Fernando José Penteado e que abrange diversos municípios do Norte e Norte Pioneiro. É constituída de santuários e igrejas.

O secretário e o parlamentar estiveram antes em Ribeirão Claro, participando de evento organizado pelo representante do governador Carlos Massa Ratinho Junior na região, Juarez Daio Leal : Integração das instituições que atuam no turismo na mesorregião do Norte Pioneiro. O tema principal foi Angra Doce, iniciado pela Lei 19.369 que criou a região turística do projeto, integrando os municípios lindeiros à represa de Chavantes, no Norte Pioneiro.

A região de Angra Doce está localizada no entorno da Usina Hidrelétrica de Chavantes, na confluência dos rios Paranapanema e Itararé, na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, englobando 15 municípios situados no entorno da usina, dos quais cinco no Paraná (Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos) e dez em São Paulo (Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Fartura, Ipaussu, Itaporanga, Piraju, Ourinhos e Timburi).

Houve um ruído de comunicação e deputados, como Luiz Cláudio Romanelli (autor da lei que criou Angra Doce), Cobra Repórter e Mauro Moraes não teriam sido convidados para o evento em Ribeirão Claro, mas a situação acabou sendo contornada depois.

Na visita ao jornal estavam presentes também os assessores Deivit Leal, Rodrigo Freitas, Rodrigo Rodrigues, Guilherme Saliba e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina e representante do vice-governador Darci Piana no NP, Alex Figueira.

Valdemar Bernardo é de Cascavel, tem 44 anos, é advogado, casado, tem três filhas (Gabriella, oito anos; Laura, seis, e Marianna, três); mestre em Direito Econômico e Social pela PUC-PR, tem pós-graduação em Direito Empresarial e Direito Tributário pela mesma instituição. Além da formação em Direito, tem curso superior em Informática pela Universidade Federal do Paraná e possui experiência com docência.

Consolidou sua amizade pessoal com Ratinho durante a campanha eleitoral, quando liderava o PRB. Trabalhou como professor na Escola Superior da Magistratura Federal do Paraná, na Faculdade da Indústria IEL e na UniCuritiba.

Sua Pasta é um órgão de assessoramento e apoio direto ao governador do Estado para o desempenho de funções de planejamento, coordenação e controle da ação geral do governo, dos assuntos e programas inter-secretariais, bem como da organização base do sistema de planejamento e organização institucional.

O campo de atuação é vasto, como a elaboração, coordenação e apoio ao desenvolvimento de projetos estruturantes, estratégicos e prioritários do Governo Estadual; a formulação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da implementação de políticas públicas de desenvolvimento de caráter multi-setorial; a coordenação da política de desenvolvimento integrado do território paranaense visando à sustentabilidade local e regional; a formulação de políticas de indução e de estímulo ao desenvolvimento produtivo integrado voltado à sustentabilidade econômica local e regional; a coordenação da elaboração, monitoramento, revisão e atualização do Plano Plurianual – PPA e dos Planos Regionais de Desenvolvimento e a análise de resultados; a coordenação da elaboração da mensagem anual do Governador à Assembleia Legislativa do Paraná;o planejamento e modernização da estrutura organizacional de órgãos e entidades estaduais, bem como a criação, remanejamento, transformação e extinção de cargos de provimento em comissão e funções de gestão pública, entre outros.

Alexandre Amaro, 45 anos, é natural de Santo André, São Paulo, e chegou ao Paraná em 2010. Atua como radialista e apresentador e já trabalhou por muitos anos como gerente em uma instituição financeira. É graduado em teologia pela FATERJ e é casado há 25 anos. Pastor evangélico na Igreja Universal do Reino de Deus e também é palestrante do âmbito motivacional junto às pessoas empreendedoras.

Nas eleições de 2018 foi eleito para seu primeiro mandato para Assembleia Legislativa do Paraná com 49.565 votos.

Os dois participam na manhã de hoje, sexta-feira, dia 16, da reunião da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) em Cornélio Procópio.