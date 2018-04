Ratinho e Osmar vão se unir e ganhar eleição no 1º turno, diz Francischini

Pai e filho deputados vão inverter pré-candidaturas

“O Ratinho e o Osmar estão conversando, vão se unir e ganhar a eleição no primeiro turno”. “O João(Arruda, deputado federal) e o Requião Junior(deputado estadual) não serão vice do Osmar”.”O Alex(Canziani) não será candidato ao Senado”.Estas foram algumas das projeções feitas pelo deputado federal Fernando Francischini(PSL) durante a visita de cortesia que fez ontem (sexta-feira) à noite ao npdiario, em Santo Antônio da Platina. Ele estava acompanhado do filho, deputado estadual Felipe Francischini, que aos 26 anos cumpre o primeiro mandato, e de lideranças regionais.

Fernando manifesta quase convicção de que o ex-senador pedetista formará uma aliança com o filho do apresentador de TV, “tudo vai se ajustar até julho”, previu, referindo-se ao período mais tenso nas articulações das convenções partidárias.

Pai e filho resolveram inverter as posições no pleito deste ano, com um sendo pré-candidato à Câmara federal e o outro concorrendo a uma das 54 vagas na Assembleia Legislativa

Fernando é o coordenador no Paraná da pré-campanha a presidente da República de Jair Bolsonaro(PSL) e um dos coordenadores nacionais, inclusive percorrendo o país ao lado do militar da reserva.

Um detalhe que o delegado confidenciou para a reportagem é familiar: Ele tem outros três filhos, todos adultos, e um é autista e tem eventuais crises, às vezes fica agressivo.Então, o político pretende permanecer mais junto com a esposa. Em Curitiba, e como deputado estadual seria mais fácil e próximo atender os dois.

Também sinalizou, sem declarar, que se for senador ou ministro(numa hipotética vitória de Bolsonaro) aceitaria residir na Capital Federal, “daí eu levaria minha mulher e nosso filho”, comentou.

Felipe é advogado formado em Direito pela UniCuritiba e mantém uma postura mais técnica do que política.

Na visita, presenças do vereador Edson Buchecha e do empresário Guilherme Muniz, anfitriões da dupla ao lado de companheiros do Norte Pioneiro, e do assessor parlamentar do deputado federal Alex Canziani(PTB), Gil Martins.

O deputado federal Fernando Destito Francischini se tornou delegado da Polícia Federal depois de ter sido oficial do Exército Brasileiro, no 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, em Curitiba; e oficial da Polícia Militar do Paraná, quando comandou a RONE e o COE – Grupos Especiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Formou-se em Direito pela Universidade do Distrito Federal, tem especialização em planejamento operacional, repressão ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em organizações internacionais – cursos realizados em instituições como a Drug Enforcement Administration (DEA), Immigration and Customs Enforcement (ICE) e Interpol. Foi o 1º colocado nacional nos cursos de formação de agente e também de delegado de Polícia Federal em Brasília/DF.

Em dezembro de 2014 a maio de 2015, licenciou-se do cargo de parlamentar para assumir a gestão da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná.

Fotos: Alecsander Ferreira/Especial para o npdiario