Ratinho e Romanelli reforçam importância das medidas no combate à pandemia

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior reforçaram nesta quarta-feira, 20, a importância das medidas de prevenção e de enfrentamento do coronavírus em todo o estado e, especialmente, nas cidades do interior.

“A estratégia do Estado está correta em regionalizar o atendimento dos pacientes e dotar os hospitais regionais de estrutura, principalmente, de leitos de enfermaria e de UTI. O Paraná é exemplo e referência para outros estados e países”, disse Romanelli. O prefeito de Santa Cruz do Monte Castelo, Fran Boni (PR), acompanhou a reunião, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba (foto) .



Juntos vamos vencer o víru s”. O primeiro-secretário da destaca que há um posicionamento firme dos prefeitos e secretários de saúde, que adotaram as medidas aprovadas pela Assembleia Legislativa e decretadas pelo governador Ratinho Júnior. “Neste momento, precisamos somar esforços com as lideranças políticas e sanitárias e com toda a comunidade para que não afrouxem as medidas adotadas pelo Paraná.s”. Ratinho Junior afirmou que o governo trabalha com a descentralização da saúde desde o ano passado, como estratégia também no combate à epidemia de dengue. “A descentralização permitiu que a rede de saúde estivesse relativamente organizada quando a Covid-19 chegou ao Paraná”, disse.

A descentralização permitiu que a rede de saúde estivesse relativamente organizada quando a Covid-19 chegou ao Paraná”

“A saúde do Paraná teve muitos avanços ao longo das últimas décadas, mas ainda ficou muito centralizada na capital, com regiões que tinham falta de um atendimento mais musculoso”, afirmou. O governador lembrou que além dos hospitais públicos estaduais, os leitos para pacientes com o novo coronavírus também estão distribuídos nos hospitais filantrópicos e particulares que atendem pelo SUS.



Legislativo – O deputado Romanelli destacou que mais de 50 leis foram aprovadas pela Assembleia Legislativa nos últimos 60 dias para reforçar as ações de combate à pandemia. Entre elas, o deputado destaca o uso das máscaras, que pode se tornar Lei nacional, a obrigatoriedade de disponibilizar produtos antissépticos nos banheiros de uso público e coletivo, suspensão do corte de água e luz, a aferição da temperatura corporal e várias outras leis importantes que mostram que o Paraná está enfrentando o coronavírus com seriedade e firmeza.







Romanelli acrescenta que é importante reforçar todas as ações necessárias para evitar a proliferação do vírus. “Não podemos afrouxar. Pelo contrário, devemos reforçar todas as medidas de combate à pandemia para vencer o vírus e voltar à normalidade com a máxima brevidade”, reforça Romanelli.

Há de se ressaltar também o trabalho realizado pelas universidades, pelos profissionais de saúde e pelos milhares de voluntários que estão atuando de maneira efetiva para combater os malefícios provocados pela pandemia. O parlamentar ressalta o Programa de Apoio Institucional para Ações de Prevenção, Cuidados e Combate ao Coronavírus, que já contratou mais de 750 bolsistas para atuar em diversas frentes.

“São profissionais que realizam atendimento nas regionais de saúde, também o serviço de telemedicina, orientações nas divisas do Paraná, call center, Laboratório Central do Estado e Departamento Penitenciário”, conclui.