Ratinho Junior anuncia transferência do governo para Cascavel

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (31) o decreto que transfere a sede do Executivo Estadual para Cascavel, no Oeste do Paraná, nos dias 7 e 8 de fevereiro (quinta e sexta-feira). Uma série de reuniões de trabalho, com a participação dos secretários de Estado e presidentes de autarquias e empresas públicas, está sendo agendada, incluindo encontros com lideranças e prefeitos da região.

A agenda coincide com o Show Rural Coopavel, evento que abre o calendário agropecuário brasileiro e acontece entre os dias 4 e 8 de fevereiro na cidade. O governador Ratinho Junior e o vice-governador Darci Piana vão despachar e atender à população na própria feira. Também está prevista, para a sexta-feira, uma visita da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que vem pela segunda vez ao Paraná. Esta será a quarta visita ministerial ao Estado em menos de um mês.

Ratinho Junior afirmou que a transferência é uma forma de aproximar o governo da população. Dentro da programação agendada para os dois dias de interiorização, está a reunião do secretariado, que acontece na quinta-feira. “Queremos implantar este modelo de interiorização no Paraná, para colocar o governo mais próximo da população e fortalecer o Interior”, afirmou o governador. A ideia, explicou ele, é fazer uma agenda de trabalho para debater temas que envolvam as áreas de infraestrutura e agricultura, por exemplo, e criar uma pauta com os deputados e lideranças da região.

“É também uma maneira de prestigiar o Show Rural, que é uma feira extremamente tecnológica e apresenta o que há de melhor no mundo em termos de inovação”, destacou Ratinho Junior. “Como o agronegócio é nossa matriz econômica, a ideia é fazer com que o poder público possa estar mais presente, fortalecendo cada vez mais esse setor no Estado”, disse.

REUNIÕES – Uma reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop) também está agendada para a próxima semana em Cascavel, além de encontros com cooperativas, empresários, com representantes do G8, grupo que reúne entidades do município, e do grupo Oeste em Desenvolvimento.

“Fazer uma movimentação desse tamanho nos primeiros meses de governo é um sinal de respeito à nossa população”, afirmou o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos. “Teremos a presença do governo, que estará em Cascavel trabalhado por todo o Paraná, mas claro, encaixando temas que são de interesse da região”, disse.

TODO O ESTADO – De acordo com o superintendente da Casa Civil, Gugu Bueno, o Governo do Estado está formulando um cronograma de interiorizações para atender todas as regiões do Paraná. “A aproximação do governo em todas as regiões, com toda a sua estrutura, é uma determinação do governador, porque o Interior é muito importante para o desenvolvimento do Paraná”, disse.

Segundo ele, já está sendo trabalhado um calendário. A intenção é que o Governo do Estado passe em todas as regiões ao longo do mandato. Assim que terminar este evento em Cascavel, começa a ser trabalhada a próxima interiorização.

“Teremos em Cascavel uma agenda de trabalho com o governador e os secretários. É uma oportunidade para discutir de maneira segmentada os problemas da região com os prefeitos, lideranças e entidades de classe. Será um momento importante para o governo e uma oportunidade única para o Oeste do Paraná”, afirmou Bueno.

PRESENÇAS – Participaram do encontro o vice-governador Darci Piana; os secretários do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge; e do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; o presidente da Ferroeste, André Luiz Gonçalves; e os deputados estaduais Hussein Bakri, Galo, Fernando Francischini, Coronel Lee, Marcel Micheletto, Soldado Adriano José, Emerson Bacil, Delegado Fernando, Nelson Luersen, Paulo Litro e Ademir Bier.