Ratinho Junior comenta primeira semana de governo

E fala sobre expectativas para o mandato

De acordo com o governador, na primeira semana os novos secretários se aprofundaram em suas pastas já que, como meta, terão que reduzir os custos de cada área. Uma das medidas mais comentadas em sua campanha – e que já foi colocada em prática – foi a redução no número de secretarias do Estado. Segundo Ratinho Junior, estima-se que isso reduza em cerca de R$ 200 mil a R$ 300 mil por mês os gastos públicos para cada uma das secretarias extintas.

Sobre a posse dos secretários, o governador afirmou que a equipe foi escolhida por ele, pensada tecnicamente, sem apadrinhamento político. Os nomes escolhidos combinaram capacidade técnica, de gestão e com conhecimento político, todos com bom histórico e ficha limpa.

Em relação aos impostos, Ratinho Junior se comprometeu a não aumentar os valores pagos pelos paranaenses, pelo menos durante o primeiro ano de governo. Depois disso, o trabalho será focado em reduzir a arrecadação da população, principalmente no setor de alimentos e vestuários, que são considerados essenciais.

Ao ser questionado sobre os pedágios no Paraná, que terão contrato encerrado ainda durante o seu mandato, a ideia é conseguir reduzir a tarifa em cerca de 40% a 50%, através dos critérios que serão pensados para a abertura da nova licitação.

Outro assunto comentado na entrevista foi o anúncio de que o Paraná teria R$ 5 bilhões nos cofres públicos como saldo para o novo governo. No entanto, de acordo com Ratinho Junior, parte do valor já está comprometido com o pagamento de dívidas do estado e ainda está sendo levantado quanto, de toda a quantia, poderá ser usado para investimentos (Colaboração Massa News, Rádio T e Mareli Martins).