Governador Ratinho Junior fez campanha hoje em Jacarezinho (vídeo)

Veio participar de carreata do correligionário e candidato a prefeito Marcelo Palhares

Uma carreata do candidato Marcelo Palhares (PSD) com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta quinta-feira, dia 12, ocorreu em Jacarezinho.

Iniciou na Vila São Pedro e percorreu bairros e centro da cidade.

Palhares estava acompanhado da esposa, Ana Letícia, e da vice, Patrícia Martoni.

João Carlos Ortega , Secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, também participou.

O npdiario acompanhou.