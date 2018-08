Ratinho Junior reúne mulheres taxistas para ouvir demandas

Assaltos acontecem mais com as mulheres, idosos e iniciantes

Um encontro reuniu cerca de 20 mulheres taxistas com o candidato ao governo do Paraná, Ratinho Junior, na noite desta segunda-feira, 20, em Curitiba. Elas falaram sobre os problemas que enfrentam nos seus cotidianos e ouviram propostas do candidato (fotos).

“No meu plano de governo todas as mulheres estão contempladas, mas eu quis reunir estas batalhadoras porque realizam um trabalho onde a maioria predominante é de homens. Elas precisam de mais segurança, pois ser taxistas a deixam mais vulneráveis a assaltos e violência”, pondera Ratinho.

Entre as demandas solicitadas, elas pedem a requalificação das frotas, a melhora na qualidade dos carros e do crédito para melhorar a frota, e mais segurança por parte da polícia, porque os assaltos geralmente acontecem com os mais vulneráveis que são as mulheres, idosos e iniciantes.

Fotos: Rodrigo Félix Leal