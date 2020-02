Ratinho Junior troca secretário de Comunicação

Sai Hudson José e entra João Debiasi

João Evaristo Debiasi (fotos) assumirá a Secretaria de Comunicação do Paraná. A substituição foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Era diretor-geral da Secretaria de Estado do Planejamento e agora tem a missão de reformular e ampliar a política de cultura e de comunicação do governo estadual. Essa é apenas uma das trocas da reforma do secretariado que está em curso e que deve ser concluída em março.

É carioca, 46 anos, reside em Curitiba, e também morou em Madrid(Espanha). Casado com Cristina, tem três filhos.

Entre 2014 e 2018, Debiasi comandou a Secretaria da Comunicação de Santa Catarina. É mestre em Comunicação/Jornalismo pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS).

A diretoria geral da pasta ficará com o advogado Frederico Junkert. Hudson José, atual secretário (que fez excelente trabalho), vai assumir a diretoria de comunicação da Sanepar.