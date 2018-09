Ratinho promete investir em infraestrutura e mobilidade em Araucária

Cidade da região metropolitana de Curitiba

A cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, recebeu, na tarde desta terça-feira, 25, o candidato ao governo do Estado, Ratinho Junior. Seguido por apoiadores da campanha, ele caminhou pelas ruas do município e conversou com moradores e comerciantes.

Na Avenida Vitor do Amaral, cruzou com a professora municipal Mada Carvalho, que demonstrou entusiasmo com a candidatura. “Ele é um político que está trabalhando faz tempo, tem boas propostas e merece a chance de mostrar o que pode fazer. Acredito que ele vai transformar o Paraná, para melhor”, declarou.

Ratinho Junior também se reuniu com lideranças do município e falou de investimentos em infraestrutura e mobilidade para Araucária. “Já no início do governo, vamos implantar a linha Tupi-Terminal do Pinheirinho, que foi desativada, mas que faz falta aos moradores. Precisamos reduzir o tempo que os usuários ficam dentro do ônibus”, afirmou o candidato, que garantiu ainda saber o que a cidade precisa.

A afirmação do candidato foi confirmada pelo prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (PPS), que lembrou os recursos que a cidade conquistou com a ajuda de Ratinho Junior, quando o candidato era secretário estadual do desenvolvimento urbano. “Temos 12 obras em andamento, entre elas a da Avenida das Araucárias e a construção de creches. Nós apoiamos o Ratinho Junior não só pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez pela nossa cidade”, declarou (fotos: Rodrigo Félix Leal).