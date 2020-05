Ratinho, Romanelli e Hiroshi debatem retomada do turismo no Norte Pioneiro

Reunião hoje foi no Palácio do Iguaçu em Curitiba

O Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSD), apresentaram nesta terça-feira (26) ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, propostas para a retomada da economia e do turismo no Norte Pioneiro, região que reúne 46 cidades.

“Carlópolis é um dos principais destinos turísticos do Paraná e o aporte financeiro do Estado para promover e destacar o setor é extremamente importante para o desenvolvimento da região”, disse o deputado.

A vice-prefeita e médica Ana Lúcia Moreno (PSD) acompanhou o encontro. Romanelli destacou importantes parcerias já realizadas entre o Governo do Paraná e a prefeitura de Carlópolis, como os Jogos de Aventura e Natureza, que movimentou cinco cidades da região. Para ele, o esporte aliado ao turismo aquece a economia e promove a geração de emprego e renda. O prefeito Hiroshi Kubo destacou que além do turismo, Carlópolis é um dos principais produtores de frutas do Estado, exportando parte da produção para a Europa e Ásia. “Estabelecemos um ritmo de trabalho para destacar o potencial turístico e a agroindústria de Carlópolis, o que ajuda a transformar a realidade de muitas famílias do Norte Pioneiro”.

Hiroshi Kubo aproveitou para convidar o governador Ratinho Junior para o 20º Pescar (Torneio de Pesca Esportiva de Carlópolis) e demonstrou preocupação com a realização do evento, previsto para o fim deste ano. “Até lá, já superamos essa pandemia e vamos festejar juntos com os pescadores de todo o Paraná”, disse Ratinho Junior.

Turismo — Carlópolis é grande produtora de lichia (foto acima) , fruta de casca firme, polpa avermelhada e textura semelhante a uva Itália, e o maior produtor de café do Paraná, e também da goiaba para exportação (abaixo) .

O município se destaca pela beleza natural, propícia para investimentos em turismo rural, náutico, cultural, de aventura, de pesca esportiva e ecoturismo.