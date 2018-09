Ratinho se compromete em estimular produção local nas cidades

Ratinho Junior, visitou, nesta terça-feira, 4, a cidade de Apucarana, no norte do Paraná. A agenda começou com uma caminhada que reuniu centenas de moradores do município e seguiu para um encontro com lideranças evangélicas da região.

O candidato ao governo do Estado conheceu ainda a indústria de confecções Itália Milano e recebeu do dono da empresa e também presidente da ACIA (Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana), Jaime Leonel, um balanço do setor na região, que é responsável pela produção de 65% dos bonés fabricados no Brasil.

O candidato reconheceu a importância do município para a economia do Estado e se comprometeu a atender as demandas apresentadas por empresários, que entregaram a ele um documento com três reivindicações, entre elas a construção de um centro de eventos na cidade. Ratinho Junior assumiu ainda o compromisso de criar uma rede estadual de incentivo à APL (Arranjo de Produção Local). “Precisamos proporcionar a integração de diversos tipos de fornecedores para consolidar a vocação da região e estimular o crescimento da indústria. Importante também trabalhar para reduzir a carga tributária e investir em infraestrutura que facilite a logística das empresas do estado”, afirmou o candidato.