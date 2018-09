Ratinho:Vamos escolher técnicos preparados para administrar a Ceasa

Reunião em Curitiba

Ratinho Junior participou, na noite desta terça-feira, 18, de um jantar com cerca de mil permissionários da Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa/PR), no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba.

O candidato falou da política tradicional e dos grupos que fazem do Paraná um patrimônio familiar há mais de 30 anos e, aos gritos de “chega”, foi apoiado pelos presentes. “Vamos recuperar a esperança do povo do Paraná na política paranaense e fazer do Paraná o melhor estado do Brasil”, afirmou Ratinho Junior.

Sobre a gestão da Ceasa, responsável pela comercialização de produtos hortigranjeiros, pescados e outros perecíveis, Ratinho Junior se comprometeu a ouvir os permissionários e escolher, para administrar a instituição, técnicos preparados para tocar os projetos de interesse do setor. “Não podemos ter um gestor que entre por indicação política, a Ceasa precisa de um administrador que saiba como funcionam os processos, que conheça os problemas e necessidades da área. As propostas do Ratinho Junior estão de acordo com as nossas expectativas”, declarou o permissionário Rogerio Salesbram.