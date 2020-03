Reabertura do comércio: Enviada hoje ao governador posição oficial do Norte Pioneiro

Resolução histórica e ofício foram formatados hoje

A Resolução emanada da reunião extraordinária da tarde de ontem entre prefeitos e/ou vices das cidades que integram a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro e representantes do Ministério Público num salão aberto da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em Jacarezinho, foi formatada hoje. Ela e o ofício foram enviados hoje para autoridades, como o governador Carlos Massa Ratinho Junior, Casa Civil, parlamentares etc.

Na reunião por votação unânime, os chefes dos executivos decidiram que a entidade atenderá a determinação do governo estadual em manter o comércio em geral fechado (com exceção dos já conhecidos) até o dia seis de abril (segunda-feira), quando deverá ocorrer nova reunião.

O presidente da Amunorpi, Sérgio Eduardo Faria,que é médico, disse ao npdiario ao final do evento que a ideia é acompanhar atentamente os desdobramentos das determinações do governo do Paraná e tomar nova decisão semana que vem se continuam ou não seguindo as atuais normativas.

Presentes também promotores de Ribeirão do Pinhal, Nathalie Murillo Floroschk; Santo Antônio da Platina, Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas; de Cambará, Marcel de Alexandre Coelho; de Jacarezinho, Maristela Carula, além da secretária-executiva da Amunorpi, Michele Naide, e do chefe do Escritório Regional da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Lisandro José Néia Baggio. FOTOS: EMERSON CHAGAS/ESPECIAL PARA O NPDIARIO Abaixo, as íntegras dos documentos e o link da matéria completa sobre a reunião:

Confira Resolução sobre decisões sobre pandemia:

Resolução 002.2020 (1)

Veja ofício enviado ao governador:

Oficio 008.2020 – Governador (1)

Veja como foi a reunião do MP e Amunorpi em Jacarezinho: https://npdiario.com/capa/ministerio-publico-e-amunorpi-mantem-medidas-restritivas-no-comercio-ate-dia-6/