Rebelião: 35 fogem e 11 são recapturados; bandidos ateiam fogo na Ciretran

Agora a situação está se normalizando

Por volta das 9h50m, já com o cerco estabelecido, foi feito contato com os rebelados, que se encontravam no telhado, para saber informações sobre a integridade física do refém e dos presos e iniciar o processo de intervenção na crise. Solicitado apoio do Choque do 5° BPM e da equipe de negociação e Companhia de Comandos e Operações Especiais do BOPE.

No início da tarde, com a chegada da equipe de negociação foi possível resumir as reivindicações dos presos e dar prosseguimento nas negociações. Durante todo o dia, danificaram as instalações da carceragem.

Após várias tratativas de negociação, inclusive com a presença do Juiz da Vara Criminal, Júlio Tanga, por volta das 23 horas, foi acordado que retornariam as negociações às 6h e que se o Juiz estivesse nas imediações novamente, eles entregariam o refém e terminariam a rebelião.Mas, 1h35, os detentos iniciaram um incêndio nas dependências do prédio da Ciretran(Circunscrição Regional do Trânsito) que começou a se alastrar para o prédio anexo.

Diante da quebra do acordo previamente estabelecido e do risco iminente que o refém corria, foi optado por realizar uma entrada emergencial com o grupo de intervenção do COE da PMPR pelo telhado e o pelotão de Choque pelo térreo do prédio. Com a ação foi possível o resgate do refém com sucesso. Estava ferido com um corte superficial na mão e de imediato foi atendido por equipes de socorro médico.

Os amotinados fizeram vídeos no interior do imóvel.

Na sequência, com a retirada do refém, foi possível o domínio e controle do local, com uma varredura completa por parte do pelotão de choque; após o controle dos detentos, a cadeia foi entregue ao coordenador regional do DEPEN, que optou pela entrada do SOE para realizar a contagem e manter o controle total.

Foram apreendidos alguns objetos e, pela contagem preliminar, contatou-se que 35 detentos fugiram, sendo que seis foram recapturados ontem e na manhã de hoje, dia dez, mais dois elementos recapturados em Santo Antônio da Platina (um em sua residência na cidade) e outro na área rural e mais três foragidos em Joaquim Távora. Onze estão de volta às celas.

